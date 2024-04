Giù l’ex Carducci, nuova scuola entro il 2026

Fano, 5 aprile 2024 – Demolito l’ex Carducci , l’edificio scolastico dichiarato inagibile a settembre 2019. "La maggior parte dei lavori – spiega il dirigente della Provincia Maurizio Bartoli – si sono svolti durante le festività pasquali: i fanesi non se ne sono neppure accorti". Per terminare l’operazione e rimuovere le macerie ci vorrà ancora un mese, seguirà la fase delle fondazioni e poi della costruzione della nuova struttura. "Anche se quello della demolizione è un passaggio doloroso per chi ha studiato all’ex Carducci - commenta il preside dell’istituto Nolfi Samuele Giombi- mi auguro che si proceda velocemente".

Si prevede che le scuole siano terminate entro il 2026. Dalla fine dell’anno scolastico sarà creato con il vicino edificio ‘Aule’, anch’esso destinato alla demolizione, un unico cantiere: l’ex Carducci, per il quale sono stati stanziati 9 milioni e 710 mila euro (dei quali 5 milioni di finanziamento ministeriale con la Legge Sisma 120, 1 milione 710mila euro di fondi Gse e 2 milioni 960mila euro della Provincia) e l’edificio Aule, al quale la Regione ha destinato 6,2 milioni di euro. Già a novembre dello scorso anno, Bartoli aveva annunciato un unico bando e, grazie alla disponibilità di Vitre Studio di Vicenza (lo studio che che ha vinto il bando di idee indetto dalla Provincia nel 2020 per l’ex Carducci), l’uniformità architettonica dei due progetti. "Stiamo già studiando le soluzioni - annuncia Bartoli - per ospitare, da settembre 2024, gli studenti del Nolfi che non potranno più rimanere al Campus. Le soluzioni non ci mancano".

Ricordiamo che il liceo artistico Apolloni è già a San Lazzaro, mentre un’altra parte del Nolfi è all’ex Battisti. In tutto il campus la Provincia ha in programma un investimento complessivo di 15-16 milioni di euro che riguarda non solo la demolizione ricostruzione dei due edifici scolastici dell’istituto Nolfi ma anche la palestra del Torelli e lo spazio all’aperto, quello dove attualmente giocano a rugby, dove sono già in corso gli interventi. Per la Provincia al termine dei lavori Fano avrà il campus "più moderno e performante di tutto il territorio provinciale e sara’ il fiore all’occhiello della Fano del 2030.