Fano cede nel derby. Domina Pesaro Rugby

La Essepigi Techfem Fano Rugby, serie C, esce battuta dallo scontro al vertice con Pesaro, rimediando così la seconda sconfitta in un girone di andata del gruppo marchigiano di C1 concluso al terzo posto in classifica. In vetta restano infatti saldamente i pesaresi, saliti a quota 25, mentre i fanesi vengono scavalcati di tre lunghezze dall’Unione Rugbistica Anconitana e di punti ne hanno per la precisione 16 contro i 19 dei dorici. Il derby casalingo finisce 31-12 in favore della cadetta della Fiorini, rinforzatasi con diversi elementi dai significativi trascorsi con la prima squadra di serie A. "Davanti avevamo sicuramente un avversario forte e ben organizzato, con delle individualità importanti che hanno giocato anche in categorie superiori - spiega il coach rossoblù Andrea Nucci -. Si è visto specialmente nella loro concretezza nei momenti topici della partita, mentre noi abbiamo perso un po’ il pallino del gioco. Finché abbiamo spinto sull’acceleratore siamo riusciti a stare sul pezzo ed anche a proporre un buon rugby, ma quando siamo calati soprattutto a livello mentale Pesaro ha puntualmente approfittato dei nostri errori".

b.t.