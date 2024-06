Fano, furgone a fuoco all'alba in una falegnameria di Falcineto

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 23 giugno 2024 - Ci sono volute più di due ore per sedare le fiamme divampate questa mattina all'alba, in un terreno nella frazione di Falcineto. Erano circa le 5.30 quando i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti sul posto, per spegnere l'incendio che aveva avviluppato un furgone telonato contenente materiale di falegnameria. Le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Ciò che è certo, invece, è che il legno contenuto nel mezzo ha preso fuoco velocemente, innescando un falò che ai primi bagliori dell'alba era visibile fin da molto lontano. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco di Fano anche il personale della centrale di Pesaro con l'autobotte. I pompieri hanno spento l'incendio utilizzando la schiuma ed evitando così che le fiamme si propagassero all'adiacente capannone industriale. Alle 8 hanno fatto rientro in caserma.