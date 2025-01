Fano/Sena si riscatta con lo Scandicci

Scesa in campo due volte nell’Interregionale 2 la formazione U18 Fano/Sena, che dopo la battuta d’arresto subita all’esordio proprio contro i pari età pesaresi si è riscattata a scapito dello Scandicci. Su un fondo di gioco particolarmente allentato per via del forte temporale abbattutosi su Fano, i giovani guidati in panchina da Annunzio Subissati e Gabriele Breccia hanno superato i toscani col punteggio di 19-14 in una sfida piuttosto equilibrata risoltasi solo con la zampata finale di Stefanini.