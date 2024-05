Fitness, il festival scalda i motori. Tre giorni per allenarsi all’aperto

E’ un progetto ambizioso, che coinvolgerà tutta la città di Fano per una 3-giorni di attività sportive, ricreative e formative all’aria aperta, nei luoghi più caratteristici della città. Si chiama Fano Fitness Festival il contenitore di eventi dedicati a tutte le fasce di età che andrà in scena dal 17 al 19 maggio tra Darsena Borghese, Pincio e Rocca Malatestiana. Ad organizzarlo è la Fano Fitness Festival, guidata da Nicola Ruggeri. Al Pincio verranno allestite delle "aree training" per attività ginniche incentrate su forza ed esercizio fisico, con un’Area Kids che permetterà ai più piccoli di sfidarsi in percorsi motori e sfide. Alla Darsena Borghese saranno invece allestiti gli spazi per lo Yoga e il Mindfullness, oltre a spazi per allenamenti specifici per donne e danza sui tessuti aerei. Infine la Corte Malatestiana verrà utilizzata per conferenze sui temi legati all’allenamento e alla nutrizione oltre ad attività di Mental Training e crescita personale. Di sera questo spazio si trasformerà in punto di ritrovo per i giovani con eventi musicali live e dj set. "Sarà un festival senza barriere - aggiunge Ruggeri - aperto a qualsiasi tipo di disabilità". Il costo del ticket per i tre giorni è di 15 euro con assicurazione medica (12 in prevendita online); per under 14 e disabili è gratis a parte i 5 euro dell’assicurazione.