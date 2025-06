Galimberti, una lezione per crescere. Esploriamo il mistero delle emozioni

Un viaggio nell’anima umana, là dove la ragione non basta e la verità si fa esperienza: è quello che condurrà questa sera alle 21,15 Umberto Galimberti alla Rocca Malatestiana di Fano, con la lectio magistralis Il mistero delle emozioni, evento inaugurale della stagione 2025 della rassegna “Comizi d’Amore“.

Tra i più influenti filosofi e psicoanalisti contemporanei, Galimberti torna a Fano per la terza estate, confermando il forte legame con la città e il pubblico fanese, che da tempo lo segue con attenzione e affetto.

Il ciclo di incontri con lui alla Rocca è iniziato nell’estate 2022 e ha saputo coniugare riflessione profonda e coinvolgimento emotivo in uno degli spazi culturali più suggestivi della regione. L’iniziativa è promossa da RTI Opera Onlus, Nuovi Orizzonti e Coop Culture, con il sostegno del Comune di Fano – assessorato alla Cultura, Regione Marche e Schnell, e con la direzione artistica di Massimo Puliani. L’organizzazione è curata in collaborazione con Eclissi Eventi.

Il tema al centro dell’incontro – le emozioni – sarà affrontato da Galimberti con il suo stile incisivo e visionario.

Le emozioni, spiega, non sono fenomeni da studiare o da correggere, ma "luoghi da abitare". In un mondo che tende a semplificare, medicare e razionalizzare tutto, anche la sofferenza, Galimberti invita a fermarsi e ad ascoltare. "Viviamo un tempo in cui le emozioni vengono spesso medicalizzate o banalizzate – dice Galimberti – come se fosse un problema provare dolore, come se bisognasse essere sempre all’altezza di un ideale di efficienza". La sua voce, potente e lucida, richiama invece a una verità antica: che senza emozione, non c’è comprensione autentica di sé. In un tempo che ci chiede risposte rapide e semplificazioni, Galimberti ci invita – ancora una volta – a rallentare e ad ascoltare. Perché forse, solo chi si concede il lusso dell’interiorità può davvero abitare il proprio tempo.

La serata, come da tradizione della rassegna, sarà arricchita da due momenti performativi: la cantautrice Raffaella Destefano proporrà il suo brano Naturale e, in chiusura, la cantante lirica ucraina Polina Anikina interpreterà un brano di Rimskij-Korsakov che racconta il dolore di una madre che perde il figlio.

I biglietti sono disponibili su Liveticket.it, nei punti vendita autorizzati e alla biglietteria del Teatro della Fortuna. Info: 0721 800750.

Tiziana Petrelli