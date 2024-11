"Gialli nel borgo". Luce sui cold case

Comincia oggi e proseguirà la prossima domenica e venerdì 22, al Centro civico di Villanova (Colli al Metauro), il ciclo di incontri ‘Gialli nel Borgo’. "Tre tappe su alcuni dei cold case più affascinanti degli ultimi anni raccontati da esperti del settore", evidenziano gli organizzatori dell’associazione ‘Scarpe sciolte’ guidata dal presidente Davide Boiani. "Un viaggio nei delitti irrisolti (o quasi…) italiani e stranieri, compiuti con esperti in materia – riprendono i promotori -. Il primo è Francesco Belfiori, scrittore di libri gialli, che con la sua capacità narrativa farà la cosiddetta parte giornalistico-narrativa. La parte scientifica sarà, invece, di Marco Lanzi, capo della Scientifica di Pesaro per ben 28 anni, che ha seguito indagini importanti come il delitto Malipiero e il delitto Alessandrini. Lanzi si occuperà di tutta la parte scientifica di una indagine: scena del crimine, reperti, indizi". L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per le 18, mentre venerdì 22 si inizierà alle 20,30.

