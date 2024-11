Fano, la giornata contro la violenza: scuola, flash mob e consiglio monotematico

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 23 novembre 2024 - Un consiglio comunale straordinario e monotematico per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. L’iniziativa, organizzata dal presidente del Consiglio Comunale Francesco Cavalieri e dall'Ufficio di Presidenza rapresentato da Sara Cucchiarini in collaborazione con l’assessore alle Pari Opportunità Lucia Tarsi, lunedì 25 (alle 9 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna) rappresenta il clou di una serie di appuntamenti messi in campo dall’amministrazione per sensibilizzare i fanesi su una problematica che si fa sempre più drammatica, anche nel nostro territorio. La mattinata si aprirà con gli interventi di Stefano Seretti dirigente della Polizia di Stato e del comandante della Stazione Carabinieri Giuseppe Esposito, che porteranno il loro contributo istituzionale sulla prevenzione e il contrasto alla violenza. A seguire Lucia Lombardozzi, in rappresentanza della Casa Emergenza Regione Marche e Maura Gaudenzi, del Centro Antiviolenza “Parla con noi” illustreranno i servizi e le attività rivolte alle donne vittime di violenza. Importante sarà anche il contributo dell’associazione Alba Rosa, con il presidente Antonino Barrasso, che affronterà il tema della violenza assistita, ovvero quella vissuta dai minori all'interno delle mura domestiche. Le scuole cittadine avranno un ruolo centrale nel programma della giornata. Gli studenti del don Orione porteranno in scena “Una, centomila e nessuna”, mentre quelli del Polo 3 presenteranno il progetto “Dalla ferita al futuro”. La mattinata si concluderà con un flash mob in Piazza XX Settembre e l’installazione urbana “L’Amore protegge”.

Intanto anche oggi (dalle 9.30 alle 18) si lotta contro la violenza di genere grazie ad un’intera giornata di riflessione organizzata nella Sala della Cultura (ex Tribunale) dall’Associazione vittime riunite d’Italia. L’evento #AdessoAbele2024, è sostenuto dalla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano e dalla coop. Nuovi Orizzonti. I lavori saranno aperti dai messaggi della Sen. Liliana Segre, della presidente degli Stati Generali delle Donne Isa Maggi e da Cynthia Asmar, giornalista libanese. Particolarmente sentito l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Cavalieri, che ha dichiarato: "Questa giornata ha un significato profondo per la nostra comunità. Non è solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per rinnovare l’impegno quotidiano contro la violenza di genere. Con il coinvolgimento di associazioni, scuole e istituzioni, vogliamo affrontare insieme un problema complesso, offrendo alle vittime una rete di supporto concreta. Ringrazio in particolare i giovani, che con la loro energia e creatività dimostrano che il cambiamento è possibile. Questo evento è il risultato di un lavoro condiviso, per costruire una società più giusta e rispettosa." Anche l’Assessore Tarsi ha sottolineato il valore di questa giornata: "Il percorso ‘Oltre il Silenzio’, che culmina con il Consiglio Comunale, raccoglie in modo corale il contributo di tante associazioni e realtà cittadine. La forza istituzionale di questa giornata lancia un messaggio chiaro: il Comune di Fano è dalla parte delle vittime, delle donne, e combatte con ogni mezzo la violenza di genere. La sensibilizzazione è il primo passo per un cambiamento culturale profondo." La vicepresidente del Consiglio Comunale Sara Cucchiarini, commentando l’iniziativa, ha dichiarato: "Il Consiglio Comunale monotematico e il percorso intrapreso con il Paricentro proprio in Consiglio dal 2016 all'unanimità rappresentano un punto di riferimento fondamentale. Ringrazio il Presidente Cavalieri per la sensibilità al tema che ha mostrato sin da subito, lavoriamo insieme e in sinergia per creare consapevolezza e dialogo, coinvolgendo e facendo esprimere le nuove generazioni: l'età media di chi agisce e subisce violenza si sta abbassando, ciò è certamente preoccupante e non va sottovalutato, a maggior ragione appuntamenti di questo tipo vanno coltivati e moltiplicati."