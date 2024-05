Giro d’Italia a Fano, pronti per la volata finale. Vetro al bando, occhio a cani e gatti

Fano, 16 maggio 2024 – Nubi sparse con possibili piogge (deboli ma probabili al 60%) nel pomeriggio di oggi. Le previsioni meteo non sono quelle auspicate dagli organizzatori, ma di certo non rovineranno la festa per l’arrivo in città del Giro d’Italia. Perché Fano si sta preparando alla 12ª tappa 2024 della corsa ciclistica rosa già da molti giorni e l’entusiasmo delle tantissime realtà cittadine coinvolte è davvero alle stelle, per questo evento (assaporato già una volta nel 2012) che porta con sé non solo un momento di grande sport, ma anche di divertimento collettivo e di spettacolo con i riflettori nazionali e internazionali puntati sul nostro territorio.

Oggi molti negozi del centro storico resteranno chiusi per le difficoltà negli spostamenti di clienti e lavoratori, ma le loro vetrine offriranno comunque uno spettacolo nello spettacolo, essendo state tutte allestite a tema, con biciclette e cerchioni, maglie rosa e fogli di Gazzetta dello Sport inserite tra la mercanzia per partecipare alla gioia di una città che vuole apparire attraente nella vetrina mediatica offerta dall’arrivo della tappa Martinsicuro-Fano. Per l’occasione il sindaco ha deciso di chiudere tutte le scuole, per consentire anche agli studenti di partecipare alla grande festa della corsa, che farà il giro di tutti i quartieri della città addobbati a festa. Ma questa non è stata l’unica ordinanza emessa dal primo cittadino.

Per evitare spiacevoli incidenti, infatti, il sindaco Seri ha emesso ieri una ulteriore ordinanza che vieta per motivi di ordine pubblico il consumo di bevande in contenitori di vetro nell’area di arrivo della tappa ma vieta a chiunque anche solo di "detenere, a qualunque scopo, contenitori ed oggetti di vetro in genere nell’area, fatte salve le esigenze degli organizzatori della manifestazione, quelle di pubblico soccorso nonché quelle di ordine pubblico". Nello specifico "è vietato somministrare alimenti e bevande in vetro presso i pubblici esercizi latistanti o comunque limitrofi al percorso stradale di arrivo della tappa in zona urbana a partire da via Cavallotti e sino all’arrivo ricomprendendo viale Gramsci e viale XII Settembre, inclusa l’area della stazione ferroviaria".

Una speciale raccomandazione, poi, è stata data dalla comandante della Polizia locale Anna Rita Montagna sulla detenzione degli animali, perché non si lascino liberi e perché si mettano in atto tutte le misure necessarie perché non sfuggano al controllo, con il rischio che possano entrare all’interno del circuito di gara creando pericolo per sé e per i ciclisti. L’arrivo degli atleti, nei pressi dell’ex caserma Paolini (Viale Gramsci) è previsto intorno alle 16.30 e sarà preceduto dalla lunga carovana rosa. Il percorso dell’ultimo chilometro è completamente transennato, l’accesso di cittadini e visitatori per posizionarsi nelle prime file e assistere all’arrivo della corsa è libero.

Ma la festa si anima intorno alle 14 con i simboli della cultura cittadina: sfila il corteo mascherato del Carnevale di Fano capitanato dal Vulòn e dalla Musica Arabita seguito da quello del gruppo storico La Pandolfaccia composto da armati, musici e sbandieratori. Tanta musica e colore grazie anche a Pink Eventi con uno spettacolo che vuole portare un messaggio di pace e bellezza. Intorno alle 15, invece, è previsto l’arrivo del Giro E ovvero dei ciclisti con biciclette da corsa a pedalata assistita, per fare vivere la corsa rosa a tutti gli amanti della due ruote e affrontare il percorso riservato ai campioni. Per ogni emergenza, i cittadini potranno rivolgersi al Coc- Centro Operativo Comunale (la struttura che assicura la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio) chiamando il numero 0721 887911.