Giuliani è maestro tra i maestri. Primo italiano cintura nera 9° Dan

È fanese l’unico maestro italiano di taekwondo ad aver ottenuto il grado di cintura nera 9° Dan in Corea del Sud. Si tratta di Gabriele Giuliani che nel Kukkiwon, il centro mondiale del taekwondo a Seoul, l’ha ricevuto dopo un esame pratico tenutosi questa estate: una tesi di 15 pagine e un’attenta valutazione del curriculum vitae del candidato. Giuliani è diventato così l’unico italiano a vedersi riconosciuto il 9° Dan in Corea. Questo prestigioso risultato corona una carriera iniziata nel 1975 con il maestro coreano Chung Kwang Soo (9° Dan) che era da poco arrivato in Italia. Da quel momento per Giuliani è partito un percorso che dura da quasi 50 anni, fatto di allenamento continuo, insegnamento e viaggi in Corea (ben 20), per frequentare i corsi dell’Accademia mondiale del taekwondo (WTA) e superare i relativi esami. Insieme ai suoi allievi, ha creato diversi centri per la pratica di questa disciplina a Fano, Calcinelli, San Costanzo, Lucrezia, Fossombrone, Mondolfo, Orciano, Senigallia. Adesso manca solo la cerimonia ufficiale che si terrà in Corea il 6 dicembre prossimo alla presenza del presidente del Kukkiwon e delle massime autorità di questa disciplina, dove Giuliani, insieme agli altri maestri del mondo che hanno superato quest’anno l’esame, verrà insignito del grado cintura nera 9° Dan.