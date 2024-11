Hervé Koubi e la danza ancestrale

Appuntamento con la grande danza internazionale a FanoTeatro, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con Amat e col contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC. Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde in scena da oggi a domenica 24 è un’opera dedicata al tema dell’origine della cultura mediterranea, un lavoro definito dalla stampa internazionale "spettacolare, sublime e superlativo".

Con questo spettacolo, il coreografo franco-algerino Hervé Koubi ha concepito un gioiello che unisce la potenza ipnotica della parata da guerra e la precisione del balletto classico, portando agli occhi del pubblico ciò che di più affascinante c’è nell’incontro fra culture e religioni. Hervé Koubi porta sul palco la paura ancestrale dello straniero, dell’altro da sé, per rivelare infine la raffinatezza delle culture “barbare“. Sulla scena un esercito di guerrieri si trasforma in corpo di ballo o coro d’opera. I danzatori fanno vorticare le loro gonne come dervisci, brandendo lame e coltelli al suono della musica di Mozart e Fauré. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.