Hospice pediatrico all’ex ospedaletto: "Mancano i soldi, il progetto e i tempi"

di Anna Marchetti

"Non c’è il progetto, non ci sono le risorse e neppure i tempi per la realizzazione del promesso hospice pediatrico di Fano". Sono le accuse mosse al centrodestra regionale e locale da Pd e M5S che ieri mattina hanno organizzato un sit-in davanti all’ex ospedaletto, dove dovrebbe sorgere la nuova struttura. "I lavori dell’hospice pediatrico non potranno mai partire nel 2025 perché non ci sono i progetti – ha attaccato la consigliera del Pd Micaela Vitri – ma soprattutto non ci sono i tanto sbandierati 7milioni di euro. Nel piano triennale delle opere pubbliche, nel 2024 sono previsti 0 euro, nel 2025 500mila euro, nel 2026 (dopo le elezioni) 1 milione e 100mila euro. E non c’è neppure un atto utile ad avviare l’iter procedurale per la progettazione".

"E’ gravissimo che non sia stato avviato l’iter per la progettazione e che, per il 2024, non siano stati previsti soldi nel piano triennale delle opere pubbliche. La nostra non è solo una protesta – ha aggiunto il consigliere regionale Pd, Renato Claudio Minardi – ma anche un appello al centrodestra a prendere atto del ritardo e ad accelerare su un progetto su cui siamo tutti d’accordo, in consiglio regionale e nel consiglio comunale. Se i 7 milioni di euro sono fondi da rendicontare nel 2026 non ci sono neppure le condizioni per partire con i lavori".

Incalza Marta Ruggeri, capogruppo regionale di M5S: "Ognuno di noi in consiglio regionale si è mosso con atti, mozioni, emendamenti a favore dell’hospice pediatrico e lo ha fatto anche Luca Serfilippi quando era consigliere regionale, ma una volta eletto sindaco è diventato immobile. La giunta di Fano è stata in più occasioni sollecitata a presentare la variante al Prg per l’area dell’ex ospedaletto (attualmente residenziale ndr) come richiesto a luglio scorso dall’assessore regionale Baldelli: spero che la variante sia portata presto in consiglio comunale. Il centrodestra invece di rimpallarsi le responsabilità dimostri almeno di saper valorizzare il ‘filo nero’ che unisce Fano, Ancona e Roma".

Al fianco dei consiglieri regionali, comunali, dei segretari di partito e degli esponenti politici locali dell’opposizione, anche i rappresentanti dell’associazione Maruzza Fano, che da anni si batte per l’hospice, e "per tutti quei bambini, oltre l’80%, che non sanno dove curarsi visto che in tutta Italia, di strutture per le cure palliative ce ne sono solo 5". Per il presidente dell’associazione Elmo Santini e per il vice Carlo Alberto Brunori "nelle Marche servirebbe non solo un hospice pediatrico ma una vera e propria Rsa per bambini: sarebbe la prima in Italia. In ambito pediatrico hanno bisogno delle cure palliative non solo i pazienti oncologici terminali, che rappresentano solo il 10%, ma i bambini con malattie neuro degenerative o metaboliche, inguaribili, ma non letali, che sono il 90 per cento". E ancora: "Nelle famiglie dove c’è anche un bambino sano, quest’ultimo è destinato ad ammalarsi psicologicamente per tutta la vita, come documentato dall’Università di Urbino, perchè si sente trascurato, abbandonato, trasformato in un ‘pacco‘ lasciato ai nonni, agli zii e agli amici: sono veri e propri drammi", concludono.