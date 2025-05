Hyun Kyung Kim in mostra a Fano

Un’artista internazionale a Palazzo Bracci Pagani. Inaugura oggi pomeriggio la mostra “La Torre del Tempo“ della coreana Hyun Kyung Kim in Italia proprio per far conoscere le sue opere. La mostra è curata dall’artista internazionale e vicepresidente del Mart di Rovereto Silvio Cattani in collaborazione con Carlo Bruscia e Leonardo Nobili. "E’ un’artista che vive e lavora a Seul – spiega Cattani – le sue opere sono il frutto di un lavoro rigoroso e lento che si dilata in quelle di formato più grande". Attraverso un disegno delicato, l’artista dà vita ad opere non descrittive o illustrative, ma concettuali. La mostra, che s’inaugura oggi pomeriggio alle 17,30, si potrà visitare fino al 31 maggio.