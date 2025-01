Il Carnevale dedica il suo pupo a big Sinner. La Giammarioli: "Continuo a garantire io"

Ha lasciato la Carnevalesca ad inizio aprile 2024 per candidarsi alle comunali di giugno con Fratelli d’Italia, che oggi rappresenta in consiglio comunale. L’ex presidente Maria Flora Giammarioli da allora non ha più nulla a che fare con l’Ente e con la programmazione del Carnevale, anche se ha continuato a garantire personalmente, in banca, una parte delle spese sostenute per la manifestazione: circa 90 mila euro.

"Non era possibile fare diversamente – conferma Giammarioli – se non mettendo a rischio il Carnevale. Al termine della manifestazione mi ‘libereranno’". E’ un iter legato al fatto che l’ente è un’associazione priva di personalità giuridica, con i singoli presidenti che garantiscono personalmente le spese del Carnevale, un evento che ha raggiunto il costo di 900 mila euro. Il problema si è posto quest’anno in maniera evidente, perchè c’è stato il passaggio di testimone da un presidente ad un altro. "Ringraziamo Maria Flora che ci ha permesso di essere operativi – commenta la presidente Bernardini – e di evitare una serie di operazioni quando ormai eravamo troppo vicini all’avvio dell’evento, tenuto anche conto che i contributi al Carnevale arrivano a fine manifestazione".

Intanto il Carnevale – quest’anno le sfilate saranno il 16 e il 23 febbraio e il 2 marzo – si prepara ad entrare nel vivo: il primo importante appuntamento è quello di domani con Dante Ferretti, uno dei più grandi scenografi contemporanei (vincitore di tre Premi Oscar, 11 nomination, quattro Bafta Awards). Il Maestro alle 11 visiterà i capannoni dei carri di Carnevale, mentre nel pomeriggio, alle 17, sarà ospite nella sala Verdi del Teatro della Fortuna per un incontro dal titolo ‘Immaginare Prima’, un dialogo sulla sua carriera insieme al biografo ufficiale David Miliozzi. L’incontro sarà anticipato da una introduzione di Francesco Gesualdi, responsabile Marche Film Commission, e durante l’evento, saranno esposte alcune scenografie realizzate dagli studenti dello specifico indirizzo del liceo artistico, ispirate al cinema e alle tecniche artigianali del Maestro.

Questa settimana inoltre è partita la campagna di comunicazione a livello nazionale, curata da Comunica Media Agency, con il carnevale di Fano presente su Sky, Netflix, TV8 e Cielo. Al Carnevale di Fano anche Jannik Sinner, campione di tennis, amato in tutta Italia e star mondiale. E’ lui il Pupo del Carnevale 2025 che "abbiamo di dedicare – sottolinea la presidente Bernardini – ad un personaggio straordinario". Il carro di II categoria, realizzato da Mauro Chiappa (Fantagruel), s’intitola: "Gli SLAM son desideri…Wada come Wada". Gli altri tre i carri di II categoria sono : "Sogno la Luna di Piero Piccillo" (Fantagruel), "ack in the box" ovvero ‘pupazzo a molla’ di Valeria Guerra (Gommapiuma per Caso), "Te dag el Brudet 2": la vendetta di Matteo Anghera (Carnival Factory). Angherà firma anche il carro di I categoria "Connessioni in corso", "Clorophilla" è invece di Luca Vassilich (Carnival Factory), "Chi vuol esser lieto sia…" è di Daniele Mancini Palamoni (Carnival Factory), e "Piano ‘B’ a eventi estremi, estremi rimedi" è di Valeria Guerra (Gommapiuma per Caso).

"Quest’anno puntiamo su carri totalmente nuovi – sottolinea la presidente – per la gente che viene al Carnevale di Fano sono loro i protagonisti delle sfilate. Presto presenteremo il programma, ricco e denso di novità".

Anna Marchetti