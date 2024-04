Il continente nero, viaggio tra i suoi cimeli

E’ recentemente terminato, a San Lorenzo in Campo, l’allestimento del Museo Etnografico Africano: cinque stanze all’interno di Palazzo Della Rovere che custodiscono una ricchissima raccolta di materiale archeologico ed etnografico proveniente dalla Sierra Leone. Migliaia di oggetti arrivati poco dopo la metà del secolo scorso grazie al dottor Gello Giorgi, medico, archeologo e storico nato a Fratte Rosa nel 1911, che dal 1956 al ‘72 andò missionario nel Paese dell’Africa occidentale, affiancando alla sua attività di dottore la passione per gli studi antropologici e archeologici che lo indusse a dar vita a questa grande collezione, trasferita man mano a San Lorenzo, dove dopo il ritorno in Italia Giorgi fece per alcuni anni il medico di base.

Collezione che ora, grazie a due volontari, Lorenzo Bonafede e Marcello Morrieri, e al Comune è diventata a disposizione di tutti. Una stanza contiene rettili e zanne; la seconda monete e francobolli; la terza nomoli, maschere societarie e armi; la quarta fossili, minerali, insetti e uccelli; e la quinta strumenti musicali e giocattoli. Per visitarle si può chiamare la Pro Loco o il Comune e da giugno saranno aperte tutti i sabati, le domeniche e i festivi.

s.fr.