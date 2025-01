"Il tempo prolungato a scuola si pagherà"

"Da settembre 2025 l’orario prolungato nelle scuole comunali dell’infanzia si paga: 70 euro al mese, per 630 euro all’anno, per ogni famiglia che vorrà avvalersi del servizio". Lo denuncia l’ex assessore ai Servizi educativi, oggi consigliere di In Comune, Samuele Mascarin. "La nuova Amministrazione comunale di destra ha deliberato – prosegue – che da settembre 2025 il prolungamento orario nelle scuole dell’infanzia comunali passerà dall’attuale gratuità alla tariffa bloccata di 70 euro. L’introduzione di questa tariffa prescinde totalmente dalle condizioni socio-economiche delle famiglie e trasforma il prolungamento orario in un’opportunità a disposizione solo di chi potrà permettersela". Il consigliere ha depositato un’interrogazione per conoscere le motivazioni di tale scelta "contro le giovani famiglie e in particolare contro le donne lavoratrici" e per chiedere che "il servizio resti gratuito così come lo ha sempre garantito il centrosinistra".

an. mar.