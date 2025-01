La crisi climatica ai ’raggi x’

"La grande cecità: raccontare la crisi climatica" è il titolo del prossimo incontro del ciclo Terra e Clima, organizzato dalla Fondazione Carifano. Questo evento si concentrerà su uno dei temi più urgenti e discussi del nostro tempo: la crisi climatica e le difficoltà di rappresentarla e comprenderla nella sua gravità. L’appuntamento è per oggi alle ore 16, nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano, in via Montevecchio 114, Fano. Un’opportunità per riflettere insieme su come comunicare efficacemente e affrontare concretamente il cambiamento climatico, sensibilizzando la comunità e stimolando il dibattito sul futuro del nostro pianeta.

ti. pe.