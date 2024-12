Ladri scatenati a Fenile. Abitazioni nel mirino

Razziate alcune abitazioni nei giorni scorsi nella frazione di Fenile. Il bottino è abbastanza elevato, tra oggetti preziosi e monili in oro, e ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Stando a quanto riferito dalle vittime dei furti, che hanno sporto denuncia alla polizia, si tratterebbe di una banda ben organizzata, che ha agito tra le 18 e le 21, approfittando della momentanea uscita dei proprietari. Una ragazza molto giovane e stata notata ferma fuori dalle case, forse per fare da “palo”, mentre i complici forzavano gli infissi. Difatti, al ritorno in casa, i proprietari hanno trovato porte e finestre danneggiate, probabilmente con un “piede di porco”. Un particolare insolito, che secondo le vittime dei furti farebbe pensare ai nomadi, e che hanno rubato collane, anelli, orecchini in oro, ma non hanno trafugato le collane di perle, anche di valore.

Tra i residenti intanto serpeggia la paura, che sta turbando il clima di serenità di questi giorni di festa. Una delle donne depredate ha anche riferito di aver notato nei giorni precedenti auto sospette che gironzolavano nelle vie periferiche del centro abitato. Altri si sono allarmati dopo aver trovato strani utensili di metallo abbandonati nelle vicinanze degli ingressi delle case. La zona defilata e la scarsa illuminazione hanno di certo giocato a favore dei banditi. I quali pare che non abbiano timore nemmeno di essere scoperti, tanto che agiscono poco prima dell’ ora di cena. In un paio di casi, i predoni una volta penetrati all’ interno, avrebbero chiuso la porta per impedire l’ingresso ai padroni e agire indisturbati, fuggendo poi dalle finestre.

Marco D’Errico