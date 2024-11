Lavori in corso sul ponte San Niccolò. FdI: "Traffico caos e nessun operaio". Il Comune respinge le accuse

"La chiusura del ponte San Niccolò ha paralizzato il traffico proveniente dal lungarno Ferrucci, con gravi disagi per residenti e lavoratori". La questione la solleva Fratelli d’Italia con il consigliere Giovanni Gandolfo, che presenta un question time anche per "conoscere le tempistiche per completare i lavori e quali misure alternative siano previste". Le operazioni "incidono notevolmente sul normale flusso della viabilità. Nessun operaio era presente nel cantiere lunedì, data di inizio lavori, e neanche ieri mattina": denuncia in una nota. Il ponte, replica il Comune, "non è chiuso. Sono in vigore da lunedì provvedimenti che non impediscono la transitabilità nei due sensi". Fino a sabato "è chiusa nell’ultimo tratto di lungarno Ferrucci la corsia verso viale Amendola". Palazzo Vecchio contesta anche quanto segnalato sul cantiere deserto: "I tecnici sono sempre stati lì. Per la maggior parte del tempo operano nell’impalcato del ponte per verificarne lo stato di conservazione".