L’avv Orciani rileva il marchio. Alma Juventus

L’avvocato fanese Giovanni Orciani ha rilevato il marchio “Alma Juventus Fano 1906“ dalla società omonima attualmente in liquidazione volontaria. A cederlo è stato Salvatore Guida, l’ultimo presidente della storica squadra fanese che, retrocessa quest’anno in Eccellenza dopo oltre mezzo secolo, non è neppure riuscita a portare a termine il campionato, finendo per ritirarsi ed essere così esclusa da parte delle Figc. Un disonore che non era mai accaduto nella ultrasecolare storia del club granata. "Vantavo un vecchio credito privilegiato nei confronti della società Alma Juventus – ha detto l’avvocato Orciani – per cui invece dei soldi gli ho chiesto di cedermi il marchio e Guida ha accettato. Ora lo metto a disposizione della città".

Si parla ovviamente del logo della società, vale a dire la denominazione e non della matricola che invece resta ancorata alla società di Guida. Per mantenere in vita il numero di affiliazione alla Figc, che è una delle matricole più vecchie della storia del calcio italiano, occorre rilevare l’intera società in liquidazione e quindi sobbarcarsi i debiti dell’Alma Juventus srl, impresa che avevano tentato di fare qualche mese fa, in tempi diversi, sia l’imprenditore Teodosio Auspici che Carmelo Cogliandro senza portarla a termine. Più facile è stato ottenere il marchio grazie all’avvocato Orciani.