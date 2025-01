Le poesie di Riccioni per i bambini

Si intitola ‘di parole, ombre e vento’ l’incontro con l’autore Alessandro Riccioni per i bambini da 7 anni in su che si terrà domani dalle 17 alla biblioteca ‘Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume. Protagonista sarà lo scrittore, poeta, traduttore e bibliotecario Alessandro Riccioni, che presenterà le sue ultime pubblicazioni, leggerà alcune poesie e alcuni brani tratti dai suoi numerosi libri come ad esempio ‘il faggio per me’, ‘Piccolo sonno’ e ‘Io sono il mio nome’.

La partecipazione all’appuntamento con Riccioni, organizzato dal Comune di Mondavio e CoMeta Biblioteche con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3517340503.

s.fr.