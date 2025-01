Lisippo, prove tecniche di rientro: incontro con l’emissario del ministero

"Nella nostra città ci sono gli spazi per ospitare l’Atleta di Fano e per il museo dell’arte salvata". Così l’assessore Lucia Tarsi (in foto con Zacchilli), riferendosi all’area del teatro romano in via De Amicis, si prepara ad accogliere, con il sindaco Luca Serfilippi, il direttore generale dei musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna. "Speriamo che la statua, salvata dal mare - aggiunge il presidente del Centro studi Vitruviani, Dino Zacchilli - non finisca nelle fiamme di Los Angeles", dove si trova il Getty Museum che custodisce il Lisippo dal 1976.

La presenza a Fano, venerdì, del professor Osanna (ore 17, sala Verdi del Teatro della Fortuna) invitato dal Centro studi Vitruviani per presentare il libro "Un Atleta venuto dal mare" (edito da L’Erma di Bretschneider-2024), sarà l’occasione per stringere rapporti con il Ministero. "Sarà un momento importante - conferma Serfilippi - durante il quale ribadirò la nostra piena disponibilità verso il Ministero affinché a Fano si possano realizzare le migliori soluzioni museali, nella prospettiva del ritorno dell’Atleta".

Se il Ministero confermerà la propria attenzione verso Fano, come era stata manifestata all’inizio del 2024, il Comune sarebbe pronto a sottoscrivere un accordo di programma. "La nostra amministrazione – aggiunge Tarsi – è determinata a collaborare con tutte le istituzioni per riportare l’Atleta di Fano in città. Faremo tutto il possibile affinché l’opera torni a casa". Ora spetta ai fanesi fare la loro parte: "Con la presenza del professor Massimo Osanna abbiamo voluto creare - ha sottolineato Zacchilli - un’occasione di connessione diretta tra città, amministrazione e Ministero della Cultura, utile a gestire ogni possibile sviluppo della vicenda dell’Atleta di Fano, nell’ipotesi del suo auspicato ritorno. Mi auguro che i fanesi vogliano mandare un segnale decisivo, partecipando numerosi".

Durante l’incontro di venerdì interverranno oltre al professor Osanna, Oscar Mei coordinatore scientifico del Centro studi Vitruviani, Rachele Dubbini archeologa dell’Università di Ferrara e curatrice insieme Jessica Clementi e Maria Teresa Curcio del libro "Un Atleta venuto dal mare", Silvia Cecchi magistrata e già sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Pesaro, che ha seguito in prima persona l’intera vicenda. Conduce il giornalista Lorenzo Furlani.

Anna Marchetti