Lite in strada, aggredita una donna

Risulta intestata a un residente di Mondolfo l’auto di un 35enne che ieri ha aggredito una donna a San Lazzaro di Savena dopo mancata precedenza. La Polizia Locale di San Lazzaro di Savena è riuscito a rintracciare l’aggressore 35enne grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, risalendo al numero di targa. L’uomo, imbufalito per una mancata precedenza, prima ha inseguito l’auto con al volante una donna poi, una volta raggiunta, ha preso a pugni il veicolo minacciando pesantemente la conducente che, terrorizzata, è scappata rifugiandosi all’interno di una stazione di servizio per paura di essere nuovamente aggredita.

L’aggressore, con numerosi precedenti alle spalle, risulta residente a Bologna ed è stato denunciato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena per violenza privata. La lite è divampata con una donna di 55 anni in via Casanova, all’altezza dell’intersezione con via Emilia. Lui sosteneva che la 55enne avesse compiuto una manovra azzardata, così l’ha inseguita in auto raggiungendola in via Fratelli Canova: qui è sceso dal veicolo e ha cominciato a colpire con i pungi la carrozzeria, urlando contro la donna e minacciandola. Successivamente la donna si è recata negli uffici della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena dove ha presentato una denuncia contro ignoti, da cui sono scattate le indagini.