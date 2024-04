Manoni: "Ragazzi affranti. Peccato per l’epilogo"

Un pareggio per l’Alma Fano che pesa come un macigno sul morale. A metterci la faccia il tecnico Manolo Manoni: "Peccato per gli ultimi secondi di gara. La Tivoli ha giocato bene ma non ha chiuso la gara. L’abbiamo riaperta ma mi aspettavo un epilogo diverso per il cinismo che abbiamo espresso nell’ultimo quarto d’ora dove i ragazzi hanno dato davvero il massimo. Mi è dispiaciuto vederli affranti dopo la rete del 2-2". Un’Alma che ha peccato di ingenuità soprattutto nella difesa del vantaggio acquisito per la sbavatura della Tivoli riversata in avanti alla ricerca del gol che avrebbe tolto le speranze ai marchigiani. "Sappiamo che dobbiamo soffrire sino alla fine senza alibi. Questa partita dovevamo portarla in porto per il morale e la classifica. Mi prendo il punto ma sono dispiaciuto per i ragazzi". Sull’altro fronte così mister Franco Cioci: "Dovevamo chiudere la partita ed essere più cinici ad inizio ripresa – afferma il tecnico – bisognava avere una gestione più matura del risultato. Il loro portiere ha parato tutto".