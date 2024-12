Monte Porzio, il sindaco annuncia:: "Il 2025 porterà il ’Punto Salute’"

C’è anche il Punto Salute tra i progetti che l’amministrazione comunale di Monte Porzio sta portando avanti e che vedranno la luce nel 2025. Lo svela il sindaco Marco Moscatelli: "Si tratta di un locale attrezzato dall’Ast all’interno dell’ex palazzo municipale del capoluogo, con lettino, elettrocardiografo e altra strumentazione, in cui per alcune ore al giorno lavorerà un’infermiera professionale. Che eseguirà piccole suture e medicazioni, elettrocardiogrammi, misurazioni della pressione arteriosa, prelievi ematici e altre prestazioni di questo genere. Secondo il cronoprogramma che ci siamo dati, dovremo riuscire ad aprire entro il mese di marzo. Nel frattempo, stiamo anche cercando un locale nella frazione di Castelvecchio, perché il nostro obiettivo è di garantire un analogo servizio anche lì, facendo in modo che l’infermiera in alcune giornate sia presente a Monte Porzio e in altre proprio a Castelvecchio".

Secondo Moscatelli il Punto Salute è un esempio di come la sua squadra stia cambiando in meglio il Comune: "Dopo aver scalzato la sinistra, che governava ininterrottamente da 20 anni, con la nostra lista civica ‘tendente’ al centrodestra alle elezioni del giugno scorso, stiamo dando una svolta importante alla realtà locale e risposte concrete ai cittadini, stanchi della precedente amministrazione". "La vittoria netta, con oltre 25 punti percentuali di scarto – aggiunge il sindaco – ci ha dato molto entusiasmo per intraprendere ciò che avevamo promesso in campagna elettorale e che si sta realizzando grazie a un lavoro di squadra in cui tutti i componenti mettono a disposizione le loro professionalità".

Tra i motivi che rendono orgoglioso Moscatelli c’è anche l’approvazione "in tempi record" del bilancio di previsione. "Siamo stati tra i primissimi comuni a varare questo fondamentale strumento di programmazione – conferma -. Era il 17 dicembre e ciò ci consentirà di partire a pieno regime già dal primo gennaio lavorando per la realizzazione di opere pubbliche strategiche, come la rotatoria tra il viale principale di Monte Porzio e la Statale 424, per la quale a inizio anno conferiremo l’incarico della progettazione e che ci auspichiamo di costruire entro fine 2025 o per l’inizio del 26; la ristrutturazione della scuola media; e l’introduzione di una nuova viabilità. Per potenziare l’ufficio tecnico partiranno a breve le procedure per l’assunzione di un geometra e di due operai".

Sandro Franceschetti