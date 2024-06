Parcheggio a Torrette, debutto col botto: auto all’assalto

Parte col botto il parcheggio gratuito realizzato a Torrette per agevolare quanti scelgono di andare al mare in questa frequentatissima località turistica fanese. Infatti, circa la metà dei 500 posti auto realizzati è stato occupato domenica scorsa, cioè nel primo week end in cui è entrato in funzione per la soddisfazione della quindicina di attività economiche del posto che insieme a Torrette Promotion si è data da fare per realizzare un servizio che punta a risolvere il problema dei parcheggi sul lungomare di Torrette. "Siamo veramente soddisfatti di come è andata questa prima apertura – dice Mauro Mandolini che gestisce i bagni proprio di fronte al centro di Torrette – perché la clientela ha apprezzato questo nostro sforzo. Uno sforzo in tutti i sensi visto che io, insieme all’amico bagnino Cristian Zagaglia e ad altri volontari abbiamo piantato uno per uno i 500 pali di ferro che delimitano i box".

Un’operazione realizzata interamente da privati i quali sotto la spinta dell’ex assessore al turismo Etienn Lucarelli, qualche mese fa avevano deciso di trovare una soluzione al parcheggio indiscriminato e soprattutto pericoloso che ad ogni estate si verifica a Torrette e in altre zone a sul del fiume Metauro quando le spiagge vengono prese d’assalto da migliaia di bagnanti. Uno dei rischi maggiori era infatti rappresentato dall’attraversamento a piedi della statale 16 che adesso viene eliminato. "Il parcheggio si trova infatti tra la statale e la ferrovia – continua il bagnino Mandolini – per cui una volta scesi dall’auto si può raggiungere in tutta sicurezza la spiaggia utilizzando il sottopasso che è anche pedonale". La riuscita di questa operazione, come ha spiegato il presidente di Torrette Promotion, è dovuta alla sinergia che si è creata. "Oltre all’intervento dell’ex assessore Lucarelli che ci ha risolto i problemi di permessi con la Prefettura e l’Anas, sono stati gli operatori turistici, hotel, campeggi, ristoranti, negozi che hanno contribuito finanziariamente alla spesa che è stata piuttosto rilevante. Ma quello che mi preme di più è ringraziare la famiglia Margherita Torroni, proprietaria del terreno, che ci ha concesso il comodato d’uso senza il quale non si sarebbe potuto realizzare questo enorme parcheggio da 500 posti auto che permette a tutti di fruire di una località balneare ricca di attrattive come Torrette che in passato è stata mortificata proprio per la manza di servizi adeguati. Grazie anche al custode del terreno Marcello Palazzi".

Silvano Clappis