Pedonalizzazione di via Bovio e piazze. C’è l’ok del Comitato centro storico

Pedonalizzazione di via Bovio, piazza Sansovino e piazza Marcolini: dopo l’ok degli operatori economici c’è anche il via libera del Comitato del centro storico purchè "le aree – affermano i residenti – non siano totalmente invase dalle attività commerciali (tavoli e sedie)". L’amministrazione comunale non chiude al traffico via Cavour, perchè i commercianti sono contrari, ma punta a prolungare la passeggiata da corso Matteotti fino alla basilica di San Paterniano, passando per via Bovio.

E’ uno dei temi affrontati martedì pomeriggio dall’Amministrazione comunale (presenti il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Alessio Curzi) e dal comitato del centro storico. "Abbiamo richiesto – aggiunge il Comitato – di inserire all’interno della ztl il tratto di via mura Sangallo (dietro la sede scolastica del Nolfi di via XII Settembre ndr) per riservare quei parcheggi agli automobilisti autorizzati ad entrare nella zona a traffico limitato. Vorremmo che questa compensazione fosse portata in giunta giovedì prossimo in concomitanza al provvedimento di pedonalizzazione dell’area di via Bovio". Gli amministratori non hanno preso impegni immediati, ma si sono riservati di decidere con "l’obiettivo – chiarisce il primo cittadino – di individuare la soluzione migliore".

Sempre durante l’incontro di martedì, gli amministratori hanno ribadito la volontà di controllare, con l’installazione di un sistema di telecamere, i varchi di accesso alla zona a traffico limitato per evitare gli ingressi dei mezzi non autorizzati e poter sanzionare i trasgressori: si sta lavorando al progetto esecutivo. "Abbiamo chiesto di incontrare nuovamente il sindaco – sottolinea il Comitato – quando il progetto esecutivo sarà pronto".

Affrontato anche il tema del piano parcheggi al quale gli uffici comunali stanno lavorando sia per il centro storico sia per il mare. In particolare per il centro storico, "stanno elaborando – fanno sapere dal Comitato – una rete di parcheggi a pagamento ma con abbonamenti convenzionati per residenti del centro ed esercenti. Il progetto prevede aree sosta per residenti, limitrofe al centro storico suddiviso per zone. Chiediamo che siano individuate correttamente anche le zone di sosta libera limitrofe al centro e all’interno della ztl".

