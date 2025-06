Servizi scolastici. Aperte le iscrizioni

Il Comune di Terre Roveresche ha aperto le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2025/2026. Che riguardano la refezione, il trasporto e il centro per l’infanzia. Le iscrizioni vanno fatte online da uno dei genitori, registrandosi con il proprio Spid, Cns o Cie, sul sito web Comunale al link: ‘scuola’. Nella pagina dedicata sono pubblicate le informazioni per ciascun servizio con le relative fasce Isee per l’attribuzione della tariffa agevolata e le modalità di presentazione. Info allo 0721.97424 interno 4 dalle 9,30 alle 12 e all’indirizzo mail scuola@comune.terreroveresche.pu.it.