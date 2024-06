"Il gusto dei borghi" premia la Sagra del Castagnolo e il Pergola Doc Pandolfi-Orsini

San Lorenzo in Campo (PU) 3 giugno 2024 – Doppio premio a San Lorenzo in Campo nell’ambito della manifestazione “Il Gusto dei Borghi” organizzata da Confcommercio Marche Nord e Alberghi Consorziati Fano. Una “doppietta” ottenuta grazie alla storica “Sagra del Castagnolo”, che ha vissuto quest’anno la sua 66esima edizione, e all’Azienda agricola Pandolfi-Orsini, produttrice del vino Pergola Doc. Per festeggiare questi significativi riconoscimenti, il sindaco Davide Dellonti ha accolto in municipio una delegazione della Pro Loco laurentina, organizzatrice della “Sagra del Castagnolo”, e il titolare della Cantina Pandolfi-Orsini, Andrea Orsini, congratulandosi con loro per i risultati ottenuti, che consentono di accendere i riflettori su San Lorenzo e le sue eccellenze. Per la Pro Loco hanno partecipato il presidente Caldarigi, la sua vice Vitali, il presidente onorario Bonafede e una rappresentanza delle donne laurentine che preparano i deliziosi castagnoli in occasione della Sagra. Donne che hanno voluto portare un assaggio della loro maestria anche in municipio, arrivando con la prelibata versione di castagnoli al farro, inseriti da oltre 10 anni nell’elenco delle De.C.O. (denominazione comunale d’origine). Inevitabile, a quel punto, un gustoso assaggio, accompagnato dal Pergola Doc Pandolfi-Orsini.