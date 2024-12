Presepi a cielo aperto a Fano: la tradizione natalizia di Gianluca Guidi e Roberta Conti

di Anna MarchettiCreativi, originali e visibili a tutti: sono i presepi a cielo aperto che Gianluca Guidi e Roberta Conti hanno costruito nei giardini delle loro abitazioni, l’uno alla Paleotta, l’altra in via Davide Squarcia. Due modi diversi ma ugualmente suggestivi di interpretare il Natale. Guidi porta avanti la tradizione di famiglia, iniziata dal padre falegname e che lui prosegue con la figlia Anita. L’artigianalità familiare si esprime nella costruzione di casette, sedie, tavoli e pareti sagomate fatte a mano, a cui si aggiungono le statuine "che ci portano anche i vicini". "Perfino i gatti – commenta Guidi – sono fan del nostro presepe". Una creazione che si sviluppa intorno all’ulivo e che ogni Natale si arricchisce di elementi a cui Guidi inizia a lavorare da novembre: le luci si accendono sotto le feste dalle 15.30 alle 21.30.

Vivacità e allegria sono, invece, le emozioni trasmesse dal presepe di Roberta e Pietro ispirato al luccichio newyorchese. Il loro giardino, in via Davide Squarcia, a Natale si trasforma in una festa di luci – ci sono oltre 20mila led – che incanta grandi e bambini. "L’idea – spiega Roberta – ci è venuta nel 2020 dopo un viaggio a New York (il riferimento è al luccicante quartiere di Dyker Heights a Brooklyn, ndr)". Ogni anno il loro giardino diventa sempre più luminoso e ricco: quest’anno hanno fatto la loro apparizione, costruiti da Roberta, uno schiaccianoci alto 1 metro e 20 e la freccia che indica il Polo Nord. L’incanto delle luci si rinnova tutti i giorni dalle 16.45 all’una.

Per saperne di più sui tanti presepi privati che si allestiscono a Fano c’è la pagina facebook "Le vie dei presepi", nata lo scorso anno da un’idea di Manuela Palmucci, arrivata ad oltre 2060 iscritti. In programma due ultimi appuntamenti: martedì 24, alle 23.45, visita ai presepi del Duomo, di via del Cassero e della chiesa del Suffragio, accompagnati dai canti natalizi di InCanto e della Cappella Musicale del Duomo. Il giorno di Natale l’appuntamento è alle 17, per l’inaugurazione del presepe della chiesa della Madonna della Trave. Ci sarà il vescovo Andreozzi.