Pulmino fiammante per l’associazione Vivere Sereni

L’Associazione Vivere Sereni, da anni attiva sul territorio di Colli al Metauro, celebra un traguardo importante con l’acquisto di un pulmino da nove posti, dotato di rampa per il trasporto di carrozzine. Grazie alla generosità della comunità, infatti, i volontari hanno raccolto la somma di 38.785 euro, segnalandosi come la migliore campagna di raccolta tra tutti i progetti selezionati per il 2023 dal Bando Crowdfunding promosso dalla Fondazione Carifano che ha integrato il finanziamento con un contributo di ulteriori 10mila euro.

Il mezzo rappresenta una risorsa fondamentale per il supporto a persone anziane e con disabilità, garantendo loro maggiore autonomia e facilitando la partecipazione a iniziative sociali e attività di integrazione. Il mezzo è già operativo ed è utilizzato per il trasporto di ragazzi e anziani verso attività e progetti che promuovono inclusione sociale e autonomia personale. "Questo progetto è un esempio straordinario di come il crowdfunding possa essere uno strumento concreto ed efficace per sostenere iniziative di grande valore sociale", ha dichiarato il presidente della Fondazione, Giorgio Gragnola.