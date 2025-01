Quelli che il 31 lo passano al lavoro. Auguri a pompieri e uomini del 118

Non solo feste, brindisi e divertimento nella notte più lunga dell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle. Nelle ore che scandivano l’appuntamento con San Silvestro c’era anche chi vigilava sulla sicurezza di tutta la città e di tutta la provincia. E’ il capodanno di chi, la notte tra il 31 dicembre e il primo di gennaio, era in servizio tra il personale del soccorso e delle forze dell’ordine.

Per fortuna la serata e la notte sono trascorse in maniera relativamente tranquilla senza alcun particolare colpo di scena. Questo ha permesso al personale di turno di passare una notte di San Silvestro senza comunque abbassare mai la guardia ma in relativa serenità.

Le squadre di tutti i servizi di soccorso e di pubblica sicurezza erano al completo e non è mancato un momento di condivisione per poter scattare anche una foto ricordo tutti insieme. Foto ricordo che condividiamo con i nostri lettori: si tratta dei vigili del fuoco del Comando di Pesaro e degli uomini del servizio 118 Potes (ovvero le postazioni territoriali di soccorso).

Per loro e anche per tutti gli altri al servizio nelle forze dell’ordine e nel personale di soccorso, un augurio di buon anno.