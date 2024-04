Rimosse tre auto, smontato il cantiere. Ma la passerella degli yacht fila liscia

di Anna Marchetti

E’ stato un doppio transito velocissimo: due yacht della Azimut, tra i 25 e i 30 metri, ieri pomeriggio hanno attraversato la città (via Flaminia, via Roma, viale Gramsci, viale XII Settembre, via Cavallotti, viale Battisti e Viale Adriatico) in tre ore, dalle 15 alle alle 18, passando a breve distanza l’uno dall’altro. Automobilisti e cittadini non hanno avuto neppure il tempo di rendersene conto, a parte i tre ai quali, in zona mare, sono state rimosse le auto. Evidentemente i proprietari non si sono accorti dei cartelli, che dal giorno precedente, indicavano per ieri, in viale Adriatico, il divieto di sosta fino alle 24. La rimozione delle tre autovetture, con intervento della Polizia locale, si è resa necessaria per garantire il transito della seconda imbarcazione (Azimut AZSO) più ingombrante della prima (Azimut Magellano 25), a causa dei motori sporgenti, a poppa.

Ha rischiato la stessa sorte anche l’automobilista che aveva parcheggiato, in questo caso in divieto di sosta, al termine di viale Battisti, quasi all’angolo di viale Adriatico, considerato il punto più delicato di tutto il percorso. Richiamato dal potente clacson del mezzo pesante che trasportava il primo yacht, il proprietario dell’auto si è materializzato abbastanza velocemente ed ha spostato il mezzo, non senza qualche protesta.

E’ stato temporaneamente rimosso anche il cantiere posto sul lato destro di viale Battisti (guardando verso il mare) dove sono ancora in corso i lavori di riqualificazione. Se ne sono occupati quelli della Sorcinelli autogrù, la società che cura i trasporti eccezionali delle grandi imbarcazione, ieri affiancata da Service 4. Hanno incaricato una società che, a partire dalle 15, ha tolto le transenne metalliche per consentire il passaggio delle due imbarcazioni, che altrimenti sarebbe stato impossibile per la presenza sul lato sinistro della strada delle auto parcheggiate, che sono rimaste al loro posto. Prossimo appuntamento il 9 maggio con l’imbarcazione di un nuovo cantiere navale, Alpha Yacht, che sta costruendo i suo hangar a Monterado. In attesa che siano terminati, le prime tre imbarcazioni saranno prodotte nei cantieri di Bellocchi. Anche in quel caso il trasporto avverrà di pomeriggio. Una scelta legata all’interruzione, da parte di Enel, della corrente elettrica, necessaria per passare sotto i fili dell’alta tensione di via Flaminia, all’altezza della caserma dei vigili del fuoco. Per non essere dipendenti da Enel e, così concentrare i trasporti eccezionali di notte, con minore disagio per i cittadini, Sorcinelli suggerisce "l’interramento dei cavi dell’alta tensione". La richiesta sarebbe già stata avanzata a Enel e a Terna, ma al momento senza riscontri concreti.