Ritorna la Sagra dei frutti del sottobosco

La 42ª edizione della Sagra dei frutti del sottobosco è in programma domenica a Portico di Romagna, a cura della Pro loco animata da un centinaio di volontari da 6 a 90 anni, che servono ai tavoli sotto il tendone degli stand, che accoglie 300 buongustai a tavola per ogni turno. Anticipa la nuova presidente della Pro loco, Lucia Santandrea: "La nostra manifestazione si caratterizza fin dalle sue origini come iniziativa che porta nel centro storico solo bancarelle con prodotti di stagione e negli stand gastronomici, presso i giardini pubblici, specialità gastronomiche legate ai prodotti autunnali".

La sagra si aprirà alle ore 10, con mostre ed eventi in tutto il borgo di Dante e Beatrice, mentre gli stand gastronomici alle 11.30, con centinaia di volontari in cucina e a servire ai tavoli. Re del menù sarà il fungo porcino, preparato nei modi più tradizionali. Scendendo nei particolari, ecco alcune delle principali specialità della cucina della sagra: cappelletti e polenta al ragù, lasagne e polenta con porcini, polenta con cinghiale, vellutata patate e porri; porchetta con patate, spezzatino di cinghiale; patate fritte, porcini trifolati, verdure saltate; fra le sfiziosita, piadina romagnola farcita e crostone ai porcini; fra i dolci, castagnaccio, torta della nonna e scroccadenti con vin santo. L’intrattenimento musicale sarà a cura del Gruppo Etilisti Noti, con inizio alle 15 nel Giardino di Dante e Beatrice, dove saranno presenti anche laboratori creativi, truccabimbi e giochi di strada di Nonno Banter.

Per tutta la giornata Mostra del Fungo nel teatro Iris Versari, a cura del Gruppo micologico forlivese; lungo via Altarina mostra di disegni ‘Ritratti di paese’ di Massimo Assirelli, che terrà aperta anche Torre Portinari con la mostra fotografica ‘Fotopresepi’. La giornata sarà allietata anche dal duo musicale ‘Ut toca sentì’ (Ti tocca sentire).

Funghi e castagne saranno in vendita nelle bancarelle? Rispondono gli organizzatori: "Le castagne iniziano a cadere e speriamo di soddisfare le esigenze di chi verrà alla sagra". I prezzi? All’inizio della settimana al mercato a Forlì costavano 8 euro al chilo, domenica scorsa alla sagra di Marradi 6 euro quelli di piccola taglia e 9 euro quelli di prima scelta. Anche i funghi nostrani dovrebbero trovarsi in abbondanza e a prezzi abbordabili, perché quest’anno la stagione è stata eccezionale, anche in questi ultimi giorni.

Quinto Cappelli