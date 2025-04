Rosciano tempio delle monoposto: "Diamo un’accelerata al turismo"

di Silvano ClappisVivere un’immersione nel mondo dell’automobilismo – dalla Formula Uno in giù, per intenderci – questo è "Formula Prestige", un open space inaugurato ieri mattina da Zeppelin nella zona artigianale di Rosciano dal sindaco Luca Serfilippi alla presenza degli assessori regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli, dei sindaci Enrico Rossi di Cartoceto, Nicola Barbieri di Mondolfo e di numerose personalità, da Miss Marche a Stefano d’Amico ex presidente del Registro Italiano Alfa Romeo, colui che convinse Enzo Ferrari alla fine degli anni Settanta ad abbandonare la Shell per l’Agip in Formula Uno.

Ideatore di questa nuova formula esperienziale, che proietta l’appassionato di motori a conoscere soprattutto quello che c’è dietro al grande circo della Formula Uno, è stato Luciano Arcangeli, pergolese di rientro dal Belgio, che con sua moglie Sophie Decelle ha portato la sua attività di tecnico esperto delle monoposto da corsa in un ambiente suggestivo dove il design ultramoderno dei titolari di Zeppelin – Adrio Pierantoni e Gabi Kühn – diventa la perfetta simbiosi tra i due mondi. L’evento è stato organizzato dalla Cooperativa Alberghi Consorziati con il presidente Luciano Cecchini che, dopo aver ricordato come Fano sia stata in passato la patria dei go kart (Senna, Patrese, ecc) ha evidenziato come "Formula Prestige" può diventare un fiore all’occhiello del turismo locale.

Gli ha fatto eco Barbara Marcolini, presidente Confcommercio Fano, che ha sottolineato come, con lungimiranza, i due creatori abbiamo dato vita a un progetto ambizioso che sicuramente porterà benefici al territorio. Proprio dei risvolti in termini turistici ha parlato l’assessore regionale Francesco Baldelli assicurando l’impegno della Regione "a un investimento di privati che di sicuro contaminerà non solo Fano ma anche l’entroterra. Il primo cittadino di Fano, Luca Serfilippi, è sceso subito sul concreto promettendo di asfaltare via Avogadro, migliorando l’ingresso alla struttura, mentre Rossi di Cartoceto ha parlato della volontà di fare rete su "fattori comuni" tra Fano e le due vallate del Metauro e del Cesano, concetto ribadito proprio da Adrio Pierantoni: "Abbiamo riunito le nostre forze mettendole a disposizione del territorio".

Chi verrà a visitare "Formula Prestige" conoscerà quindi le altre ricchezze di questa terra: storiche, ambientali, alimentari. L’atmosfera creata ha perfino commosso Luciano Arcangeli quando ha ricordato che più di mezzo secolo fa "avevo sette anni e mio padre, all’Autogrill, mi comprò una Ferrari, facendomi così conoscere il mondo delle monoposto che è stato tutta la mia vita e che ora ho riportato nella mia terra".