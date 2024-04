"San Pietro in Valle, si continua a perdere tempo"

"Su San Pietro in Valle la giunta ha perso tempo e si è organizzata per perderne ancora altro. La chiesa è a rischio, più tempo si perde più gravi saranno i guai da riparare e più oneroso il restauro". A scatenare la capogruppo di Fd’I Lucia Tarsi è lo stato in cui si trova la chiesa barocca oggetto di una interpellanza discussa nella seduta del consiglio comunale di martedì. Si fa presente che dallo studio della Politecnica delle Marche, consegnato al Comune a novembre 2023, emerge che "la cupola della chiesa ha delle fessurazioni e avrebbe necessità di un immediato approfondimento, attraverso una verifica statico-strutturale". "Alla domanda – insiste Tarsi – perché lo studio sulla vulnerabilità sismica sia stato stralciato dall’incarico all’Università di Ancona, la giunta ha risposto di aver deciso di indire un bando di gara separato e ha aggiunto che il costo per il recupero è stimato sui 3 milioni". Per Tarsi "senza la vulnerabilità sismica è impossibile stabilire i costi del restauro. Dunque i 3 milioni preventivati potrebbero essere largamente insufficienti, se lo studio indicherà criticità importanti".

an. mar.