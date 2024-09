Santa Giustina si fa in 4. Festa fino a domenica

di Sandro Franceschetti

I festeggiamenti in onore della Patrona Santa Giustina, per la prima volta, si fanno in quattro. Tante sono le giornate di eventi organizzate dall’amministrazione comunale di Mondolfo in occasione della ricorrenza: a partire da domani - giorno in cui la Chiesa ricorda la martire di Nicodemia (antica città dell’Anatolia, oggi Izmit in Turchia) vissuta tra la fine del 200 e l’inizio del 300 - fino a domenica.

Scuole e uffici pubblici naturalmente chiusi, domani, quando piazza Borroni, via Cavour e via Mazzini saranno popolate dalle 9 a mezzanotte dalle bancarelle della tradizionale fiera mercato. In serata, alle 19, si terrà la Messa presieduta dal parroco don Luca Principi e, a seguire, si svolgerà la processione, accompagnata dal corpo bandistico ‘Santa Cecilia’. Sia la mattina che il pomeriggio si potrà vistare gratuitamente il Museo civico e il Bastione Sant’Anna, aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Dal giorno successivo tutte le novità introdotte dall’assessore alle tradizioni locali e al commercio Raffaele Tinti, a partire da ‘Birragustando’, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Confartigianato e la Pro Loco che animerà Piazza Borroni con food truck, degustazioni di birre artigianali e intrattenimento musicale: venerdì dalle 18 alle 24; sabato dalle 15 alle 24; e domenica a cominciare già dalle 10. Sabato e domenica, sempre con inizio rispettivamente alle 15 e alle 10, via Cavour ospiterà un mercato artigianale, mentre nel suggestivo chiostro di Sant’Agostino sarà aperto il mercatino dell’hobbistica, del vintage e dell’antiquariato, nel quale scoprire ‘tesori’ e curiosità da collezionare.

Domenica, dalle 16,30, si terrà anche l’iniziativa ‘Scopri il Borgo, la via dell’acqua dal Bastione Sant’Anna alla Fonte Grande’: visita con la guida naturalistica Andrea Fazi, a cura dell’Associazione delle Arti; e per le 19,30 al Bastione è previsto il ‘finissage’ della mostra di antichi stampi da cotognata e da dolci. "Questi quattro giorni di festa – evidenzia l’assessore Tinti - saranno non solo un’occasione per rafforzare i legami della nostra comunità, ma anche per accogliere tanti visitatori e promuovere il nostro borgo e le sue eccellenze, dall’artigianato all’enogastronomia".