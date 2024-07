"Sere d’estate". Il Poderino si riscatta

Da luogo di degrado giovanile a cuore pulsante del sano divertimento. Dopo l’esperienza educativa positiva del PodeLive (il concerto dei talenti giovanili nel parco buio del Poderino), la musica torna a riecheggiare con un ricco programma di eventi che da domani accompagnerà i giovani del quartiere per tutto il mese. Domani alle 20, l’Associazione Vivere il Poderino inaugurerà infatti la nuova stagione del suo ‘Sere d’estate’, l’ormai tradizionale evento culturale e associativo estivo nel giardino di via Redipuglia, 5. "La rassegna, curata dai volontari dell’associazione - spiega la presidente Emanuela Ghiandoni -, comprenderà una serie di spettacoli musicali dal vivo di vario genere: dalla disco al jazz, dal rock al pop. Ma ci sarà spazio anche per la stand up-comey con Gianluca Ruscitti e per il dialetto con uno spettacolo di poesie e teatro a cui prenderà parte anche il poeta Elvio Grilli". Si inizia con la musica disco anni 70/80/90 dei Funky five; poi sarà un omaggio ai Beatles con il duo acustico Fornaroli e Celidoni in collaborazione con BeatleSenigallia. Il 18 luglio la Musaiko Folkestra riproporrà i grandi successi dei Nomadi, mentre il 25 luglio i Caffè Latino suoneranno brani editi e inediti in chiave jazz e bossanova. Gran finale l’1 agosto con i Rinoceronti. "Gli spettacoli si svolgeranno a partire dalle 21 - conclude la Ghiandoni -, ma dalle 20 possibile cenare insieme, un momento conviviale di fraternità con piadina, fritto, pesce arrosto, paella a seconda della serata".

ti.pe.