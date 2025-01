Topi d’appartamento ancora in azione. Addio pure al joystick della Playstation

di Sandro FranceschettiLadri ancora scatenati in Valcesano. In una casa hanno arraffato un collier d’oro e persino un joystick per la Playstation, mentre in altre due abitazioni hanno messo a soqquadro tutte le stanze senza trovare nulla di loro interesse. Altro weekend di fuoco, nei centri cesanensi, sul fronte dei furti in appartamento effettuati o tentati. L’unico bottino, alla fine, è stato registrato a Castelvecchio di Monte Porzio, dove una banda di ignoti, nell’arco temporale tra le 17 e le 19,30 di sabato, è riuscito a penetrare in un’abitazione al terzo piano di un condominio di via Fornace.

In quel lasso temporale i proprietari erano fuori casa e al loro rientro hanno trovato le stanze completamente messe a soqquadro, con cassetti svuotati a terra e armadi aperti. Una ricerca meticolosa, quella dei malviventi, che alla fine ha fruttato una collana d’oro giallo del valore di circa mille euro. Oltre a questo oggetto prezioso, gli ignoti hanno sottratto anche un joystick per la Playstation 4. Per entrare nell’appartamento i membri della banda si sono arrampicati, servendosi dei pluviali, fino al terzo piano e poi hanno forzato una finestra rompendone il vetro, una serrandina e una zanzariera. Una volta all’interno i ladri hanno rovistato in ogni stanza, frugando in tutti gli ambienti, sfruttando l’assenza temporanea dei proprietari, rientrati verso le 19,30 e rimasti sbigottiti dallo ‘scenario’ lasciato dai delinquenti, che nel frattempo si erano dileguati.

Quasi contemporaneamente al colpo messo a segno a Castelvecchio, si sono registrati altri due tentativi di furto nel territorio di San Costanzo, entrambi sabato tra le 19,30 e le 21, in zona Via Martiri della Resistenza. Qui una banda di delinquenti è riuscita a penetrare in due abitazioni, senza, però, trovare nulla di suo interesse. Nel primo caso l’immobile era disabitato da diversi anni e di preziosi non c’era neanche l’ombra.

Nel secondo i proprietari erano fuori da alcune ore e sono rientrati poco dopo il raid, senza registrare l’ammanco di gioielli e contanti, ma solo la devastazione lasciata alle loro spalle dai ladri.