Travolta a S. Lazzaro. È il secondo caso in pochi giorni

Trauma cranico per una ragazza di 32 anni, investita ieri pomeriggio in via Del Ponte, a San Lazzaro (foto). Un altro pedone è finito sotto un’auto a distanza di soli tre giorni: era già accaduto lo scorso mercoledì a un 89enne mentre attraversava le strisce pedonali in viale XII Settembre. La stessa sorte è toccata, intorno alle 17 di ieri, a una giovane fanese. Questa volta l’investimento è avvenuto a San Lazzaro, in via del Ponte, all’altezza della chiesa della Gran Madre di Dio. La ragazza, colpita da una Fiat Punto condotta da un fanese di 74 anni, è caduta a terra e ha riportato un trauma cranico tanto che i sanitari hanno deciso, in via precauzionale, di trasferiela all’ospedale di Ancona. Sul posto la Polizia locale per ricostruire la dinamica.