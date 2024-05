Trent’anni tra Lego e Campanoni per la strada. Appuntamento domenica con la "Città da Giocare"

Via le auto dal centro città, per lasciare spazio ai bambini. Torna, domenica dalle 15 alle 19, la Città da Giocare, che quest’anno compie 30 anni. Tra le novità la canzone "Stai con me" scritta dai bambini, l’esposizione di alcuni progetti ideati dalle scuole primarie per il Bilancio partecipato, l’animazione nell’area ex Agip a cura della primaria Corridoni. Sono tanti i laboratori, le attività didattiche e le performance che si svolgeranno su viale Gramsci, nell’area Pincio, in via dei Ciliegi, via delle Rimembranze, viale Buozzi, via Malagodi, via Negusanti, via Bixio e su un tratto di via Roma. Oltre 50 le associazioni culturali e sportive coinvolte con attività di ogni tipo per i più piccoli. Come lo scorso anno in via Garibaldi sarà allestito dall’Unicef un Baby Pit Stop, ambiente protetto nel quale le mamme potranno allattare i bimbi e cambiare del pannolino. A Porta Maggiore la "Fondazione Michele Scarponi rispetta la vita" organizzerà, con Alma Juventus Fano e Fiab Forbici un percorso ciclabile per spiegare il corretto utilizzo della bicicletta, delle ciclabili e della segnaletica. In via dei Ciliegi arriverà la Memobike per le "Letture ad alta voce". Ci sarà spazio per i "laboratori con i Lego, gli allestimenti del maestro carrista Luca Vassilich di Carnival Factory e il laboratorio "Salviamo le api con il coding".

an. mar.