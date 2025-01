Tuffo di Capodanno a Fano, anche un bimbo tra gli 80 temerari

Fano (Pesaro e Urbino), 1 gennaio 2025 - Tradizionale tuffo di Capodanno, questa mattina ai Bagni Carlo di Sassonia. L’evento, organizzato da Matteo Renna, insegnante del Polo 3 e Master della Fanum Fortunae Nuoto, ha visto per il sesto anno consecutivo la partecipazione di alcuni corridori dell’associazione “Fano Corre”. In tutto sono stati circa 80 gli impavidi del primo bagno dell’anno, per lo più uomini, ma quest’anno hanno risposto all’appello anche una ventina di donne e persino un bambino di 7 anni.

“Ci eravamo organizzati tramite i social network e con il passaparola - spiega Renna -, coinvolgendo anche il gruppo ‘Fano Corre’, che ogni anno organizza la corsa del primo dell’anno. Questo è il sesto anno che ci riuniamo in spiaggia per questo evento. Il primo gruppo ha iniziato il bagno alle 11:30, ma si sono aggiunte altre persone a mezzogiorno. In totale, eravamo circa ottanta”.

Una partecipazione trasversale

Tra i partecipanti, persone di ogni età, da un ragazzino di sette anni fino a un anziano di quasi ottant’anni. La giornata mite, con una temperatura esterna di circa 14 gradi e un’acqua fredda di 8,5 gradi, ha incoraggiato molti a unirsi allo storico gruppo iniziale. “C’erano anche persone venute da Bergamo e tanti altri aggregati dalla bella giornata e dal sole,” ha raccontato Renna.

Presenze istituzionali e promesse per il futuro

Alla manifestazione era presente anche il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che, pur non avendo partecipato al tuffo, ha promesso di unirsi il prossimo anno. Tra i corridori di Fano Corre c’era invece anche l’ex assessore Etienn Lucarelli. “Abbiamo vissuto una mattinata di sport e socialità, che rappresenta il modo migliore per iniziare l’anno - ha concluso Renna -. Non conoscevo tutti, ma è stato bello vedere così tante persone unite per questa iniziativa,”

L’evento è ormai un appuntamento fisso per la città di Fano, capace di coinvolgere sempre più persone e di celebrare l’anno nuovo all’insegna dello sport, della comunità e del divertimento.