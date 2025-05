Mondolfo e Marotta, sarà un’estate alle stelle

Red Canzian, Gabriele Corsi, Paolo Cevoli, Alessandro Bergonzoni, Max Paiella, Mario Lavezzi, Donatella Rettore, Max Giusti e altri ancora. Sarà un’estate ‘grandi nomi’ quella di Mondolfo e Marotta programmata dall’amministrazione comunale e presentata ieri mattina dal sindaco Nicola Barbieri, dall’assessore al turismo Davide Caporaletti e dal consigliere con delega alla cultura Even Matttioli. Tra gli appuntamenti più attesi, l’amatissima rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’, con personaggi di primo piano della cultura, del giornalismo e dello spettacolo tra i quali Gabriele Corsi e Red Canzian, che si terrà tra il 18 e il 24 giugno, e poi ancora dal 3 al 9 luglio e l’11 agosto. In collaborazione con Amat, la grande comicità approderà in Piazza del Comune: il 22 luglio con Paolo Cevoli e il 2 agosto con Alessandro Bergonzoni. Dal 7 al 12 agosto, in piazza dell’Unificazione a Marotta il sempre più seguito ‘MAR80 Festival’, con Donatella Rettore, Max Giusti e Mario Lavazzi tra i principali protagonisti.

Dal 21 al 24 agosto tornerà il Festival della fisarmonica ‘Tramantici’, dedicato all’antico legame tra Mondolfo e questo affascinante strumento popolare; e tra gli eventi clou, vanno segnalati anche ‘Festivalle’, il festival degli artisti di strada, che colorerà Marotta l’11 e il 12 luglio, invadendo di arte e meraviglia Piazza dell’Unificazione, viale Carducci e il lungomare Cristoforo Colombo; e lo spettacolo del 3 agosto ‘C’era una volta… Favole italiane’ con Max Paiella e Marcello Teodonio in Piazza dell’Unificazione. Non mancheranno le serate musicali sotto le stelle con i live ‘E…state in piazza’, i concerti del corpo bandistico ‘Santa Cecilia’ (il 20 luglio a Mondolfo e il 25 luglio a Marotta) e l’energia di ‘Terre Sonore’ il 16 agosto in collaborazione con Fano Jazz Network.

Molte le proposte anche per i più piccoli: ogni mercoledì di luglio, in Piazza dell’Unificazione, ‘Giocolandia: la Ludoteca va in vacanza’, mentre al Bastione Sant’Anna di Mondolfo ci saranno le letture animate di ‘Fiabe al Bastione’. Spazio anche al teatro, con la storica rassegna ‘Teatro in Piazza’, giunta alla 21esima edizione, che porterà il meglio del teatro dialettale ogni lunedì di luglio in Piazza del Comune. "Siamo molto soddisfatti di questo calendario – hanno rimarcato gli amministratori -, frutto di un lavoro corale che coinvolge il Comune, le associazioni e tanti volontari".

Sandro Franceschetti