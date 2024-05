"Turismo, è Marotta il traino di Fano Sud"

"Quelle che si svolgono a Marotta e Mondolfo sono iniziative di qualità, che contribuiscono in modo significativo alla promozione del territorio e hanno ricadute importanti per le attività ricettive". Davide Caporaletti, assessore comunale al turismo, non ha gradito le parole dell’ex consigliere regionale Boris Rapa, secondo il quale a Marotta mancano eventi capaci di attrarre flussi di persone. "Glisso sull’opportunità d’innescare una tale polemica in vista di una stagione che si annuncia sotto i migliori auspici – riprende Caporaletti -. Ma non posso non rilevare che questa ‘offensiva’ strumentale all’indirizzo della nostra amministrazione si rivela, soprattutto, una mancanza di rispetto verso gli operatori e le tante associazioni che ogni anno, in collaborazione con il Comune, si impegnano con passione ed energie per migliorare l’offerta turistica integrata di Marotta e Mondolfo. Quanto al nostro presunto scarso coraggio, non raccogliamo la provocazione e lasciamo parlare i fatti".

‘Fatti’ che per Caporaletti si traducono in numeri: "Da quando ci siamo insediati, nel 2016, si registra un trend positivo per il turismo e il 2022 ha segnato il record di presenze, che sono state ben 190.750 (+16% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid), sostanzialmente confermate anche nel 23".

L’assessore passa, poi, ad analizzare il cartellone di iniziative: "Oltre ai mega eventi che vorrebbe l’ex consigliere regionale, che in definitiva si riducono a portare gente per un numero ridottissimo di giorni, esiste anche un’offerta turistica di qualità e sostenibile, sulla quale puntiamo da sempre. Nei prossimi giorni presenteremo il programma estivo 2024, che contiene conferme e nuove importanti attrattive per cittadini e villeggianti e annovera eventi di assoluta eccellenza che stanno crescendo e suscitano grande interesse, anche da fuori regione. Cito, ad esempio, la rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’, che vanta la direzione artistica di Marino Bartoletti e che per quest’anno prevede 13 appuntamenti con autori di spicco dal 18 giugno al 24 luglio; il ‘Marottanta’, quattro giornate di immersione nella musica di quarant’anni fa, in programma a partire dal 3 agosto; il ‘Marotta Acustica Festival’ che si svolgerà il 9, 10 e 11 agosto; e il festival della fisarmonica ‘Tramantici’, l’unico del genere in Italia, che abbiamo lanciato con successo l’anno scorso e che in questo 2024 animerà tutta l’ultima settimana di agosto".

Caporaletti conclude: "Altro che vivere di luce riflessa. Semmai è la zona sud di Fano, per altro bella e accogliente, a beneficiare spesso delle iniziative organizzate sul nostro territorio, come dimostrano i tanti villeggianti che ogni giorno d’estate si spostano qui per partecipare ai nostri eventi".

Sandro Franceschetti