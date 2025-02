Un convegno sulle aree di crisi

Su iniziativa dell’associazione ‘LiberaMente’ di Colli al Metuaro, guidata da Cristian Bellucci, domani pomeriggio, a partire dalle 18, alla sala conferenze del centro civico comunale di Villanova (in via Pontematauro 105) si terrà il convegno-conversazione ‘Aree di Crisi, Paesi diversi, connessioni evidenti’. Si tratta del terzo appuntamento di un ciclo di incontri promosso dall’associazione ‘LiberaMente, che, nell’occasione, vedrà come protagonisti Giacomo Gabellini, curatore della rubrica, e l’ospite Gaetano Sinatti, ricercatore storico e scrittore. Per tutte le informazioni sull’evento si può scrivere o mandare messaggi vocali su WhatsApp ai numeri 328.7213191 e 328.8792495, oppure scrivere all’indirizzo mail liberamnete2009@yahoo.it. Per l’associazione ‘LiberaMente’, che ha al timone Cristian Bellucci, si tratta dell’ennesima iniziativa con finalità tematiche relative a iniziative di carattere sociale.

s. fr.