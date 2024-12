Un defibrillatore per la scuola con Marche Vita

"Uno strumento che può salvare delle vite e che da oggi sarà a disposizione di tutta la comunità". Così Patrizio Frati, presidente di Marche Vita, la cassa mutua del Banco Marchigiano, ha presentato alla cittadinanza e alle scolaresche il nuovo defibrillatore che la stessa Marche Vita ha deciso di donare alla popolazione di Mondavio. Installato nella parete esterna della filiale del Banco Marchigiano di San Michele al Fiume, a pochi metri dalla scuola ‘elementare’ e ‘sorvegliato’ dalle telecamere dell’istituto di credito, questo defibrillatore rappresenta un passo importante per la prevenzione e la protezione della salute, "anche perché – ha spiegato Frati - si tratta di un dispositivo che non necessita di un operatore formato, ma che grazie ai comandi vocali può istruire chiunque, in tempo reale, al suo funzionamento".

Alla consegna del defibrillatore, accompagnata da una seguitissima illustrazione del funzionamento del dispositivo da parte di più di 70 alunni e insegnanti, hanno partecipato il sindaco Mirko Zenobi, e i membri del consiglio di amministrazione di Marche Vita e del Banco Marchigiano, tra i quali il presidente dell’Istituto di credito Sandro Palombini, il vice Marco Bindelli e il direttore generale Massimo Tombolini. "E’ un’iniziativa importante – ha detto Palombini - anche per sensibilizzare verso una cultura di prevenzione e prontezza di intervento in situazioni di emergenza e per unire la comunità attorno ai concetti di solidarietà, prevenzione e attenzione".

s.fr.