Un premio in memoria di Elisa

Nuovo premio per Passaggi Festival. Da questa edizione sarà conferito, in aggiunta a quelli già esistenti, il premio "Elisa Mascarucci" (in foto), dedicato alla memoria della giovane fanese, scomparsa improvvisamente, nel 2020, a soli 24 anni. Il Premio sarà assegnato ogni anno al miglior laboratorio per bambini organizzato nell’ambito del festival. Il vincitore sarà scelto da un’apposita commissione, che terrà conto dei pareri di genitori e bambini, oltre che del valore educativo e creativo del laboratorio stesso. Il premio Elisa Mascarucci è stato istituito in accordo con i genitori Gianfranco e Mariella per ricordare la vita, l’impegno e la passione di Elisa Mascarucci per i bambini. "Elisa era una ragazza speciale, piena di vita e di entusiasmo - ha dichiarato il direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori - amava i bambini e aveva un talento innato per coinvolgerli e appassionarli. Con questo premio vogliamo ricordarla e dare continuità al suo impegno". I laboratori per bambini, che sono da sempre un elemento centrale di Passaggi Festival, quest’anno si terranno in tre diverse location: la Mediateca Montanari, il Pincio e Bagni Torrette. Saranno organizzati dall’Università di Camerino, dalla Mediateca Montanari nell’ambito dei programmi ‘Nati per Leggere’ e ‘Nati per la Musica’ e dal Biscottificio Frolla di Osimo, realtà che coniuga passione per la pasticceria e inclusione sociale.