‘Uniti per San Costanzo’ svela la squadra

Svelati tutti i nomi della lista ‘Uniti per San Costanzo’ che ha come candidata sindaco l’assessore uscente alle politiche sociali Milena Volpe. Accanto a lei ci sono altri 5 componenti dell’attuale maggioranza: il vicesindaco e assessore al bilancio Omar Ciani, 34enne; l’assessore all’ambiente e al turismo Stefano Giraldi (48 anni) e i consiglieri Tommaso Curzi (44), Lorenzo Gambioli (44) e Angelo Paolini (68). Le new entry sono Daniela Bartoloni (62), Emanuela De Iaco (51), Alessandro Lucarini (33), Barbara Marconi (46), Giovanni Piccioli (37), Deborah Primavera (46) e Sara Scarponi (53).

L’età media della lista, definita "civica, fondata sui valori del centrosinistra", é 47 anni e 4 mesi. "Ho scelto con cura ogni membro – evidenzia Milena Volpe -. Troppe volte ho sentito in vari ambiti che bisogna coprire le quote rosa come fossero figurine, quote di genere senza valore che sembrano quasi ostacolare le chiusure delle liste. Ogni uomo e ogni donna della mia squadra ha un suo valore, una sua identità, un’autonomia di pensiero e porta la sua voce e il proprio contributo nel lavoro di gruppo".

L’aspirante prima cittadina aggiunge: "Riteniamo doveroso metterci in ascolto delle realtà educative e associative che a vario titolo partecipano alla vita della nostra comunità e rappresentano un osservatorio privilegiato di idee e dei bisogni delle persone. Per questo, una piccola delegazione del mio gruppo ha già incontrato la dirigente dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ Anna Maria Landini. Siamo partiti dalla scuola perché ha un ruolo fondamentale nella formazione e nella socializzazione dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. L’istruzione sarà la miglior arma che i nostri ragazzi potranno avere per affrontare il futuro. Con la dirigente abbiamo parlato di sicurezza, edilizia scolastica, progetti e collaborazione, facendo un focus anche sui temi dell’inclusione, della fragilità e del sostegno ad alunni e nuclei familiari".

Sandro Franceschetti