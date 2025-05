Urto in rotatoria. Minorenne in ospedale

Paura ieri in via Einaudi, per la collisione tra un’automobile e una moto avvenuta poco dopo le 14 che poteva avere conseguenze ben peggiori di quelle che, fortunatamente, ha avuto. Ad avere la peggio è stato comprensibilmente il conducente della moto, un ragazzo fanese classe 2007 (ancora minorenne) che ha riportato delle ferite per le quali è stato trasportato in codice verde (dunque in condizioni non gravi) al Pronto soccorso di Fano. Incolume il conducente dell’auto, una Peugeot 208, pure lui fanese, di 22 anni.

Questa la dinamica. Lo scontro frontale/laterale è avvenuto alla rotatoria. La moto stava circolando in via Einaudi con direzione monte. L’autovettura proveniva invece dalla traversa che conduce al Brico, con direzione Ancona. L’urto, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, prontamente intervenuti per i rilievi, è avvenuto durante l’immissione in rotatoria. Nell’urto il ragazzo alla guida della moto è caduto rovinosamente a terra ma per fortuna, come detto, dopo l’iniziale spavento, le sue condizioni sono subito parse tali da far confidare in un veloce recupero.