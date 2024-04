Vacanze al mare per gli anziani

Sono aperte e dovranno essere fatte entro il 21 maggio, a Colli al Metauro, le iscrizioni per le vacanze marine degli anziani. L’iniziativa prevede due turni: il primo, dal 10 al 21 giugno, per i residenti nel municipio di Saltara; il secondo, dal 24 giugno al 5 luglio, per chi abita a Montemaggiore e a Serrungarina. La location sarà la Spiaggia dei Fiori di Fano, con partenza alle 7 e rientro alle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La quota per ombrellone e sdraio per i 10 giorni effettivi è di 40 euro, da versare direttamente al gestore dello stabilimento.